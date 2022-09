Homem morre após ser espancado e esfaqueado

Um homem, identificado por testemunhas como “Danielzinho” foi morto na madrugada desta sexta-feira (09), após ser espancado e esfaqueado por dois suspeitos, no bairro Cophavilla II, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência a polícia foi acionada aproximadamente às 1 hora da madrugada para atendimento de uma pessoa esfaqueada. Ao chegarem, localizaram um individuo caído na calçada da rua da Ilha.

A vítima ainda tinha pulso e respiração bem fraca no momento da chegada das equipes, com indícios de ter sido espancado e esfaqueado, com muito sangue no local. Uma equipe da URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) foi chamada para encaminha a vítima para a Santa Casa mas, após dar entrada no hospital, não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha relatou a polícia que viu dois homens, ambos de capacetes, batendo na vítima, e que após o ato fugiram em uma motocicleta no sentido do bairro Caiobá. A polícia realizou rondas nas proximidades para localizar a residência da vítima mas sem êxito. Ainda não se sabe as motivações para o crime e os suspeitos ainda não foram encontrados.

Leia também: Motociclista morre após colidir contra caminhão de lixo

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.