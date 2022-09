Tite faz última convocação antes da Copa; confira

Saiu na manhã de hoje (9) a última convocação do Brasil antes da Copa do Mundo no Qatar. A lista trouxe nomes praticamente definidos para a competição, mas Tite também trouxe algumas novidades. O treinador terá pela frente as partidas contra Gana e Tunísia e a lista pode representar o que vem por ai.

Entre os destaques, o atacante Pedro, do Flamengo, terá a chance de confirmar sua vaga no maior campeonato de futebol do planeta. O jogador talvez seja o principal jogador do futebol brasileiro nos últimos meses e existia uma grande expectativa para que ele fosse convocado. Durante a entrevista, Tite ressaltou as qualidades do atacante.

“O Pedro já fez parte e já jogou. Inclusive estava convocado antes do Richarlison e não veio. A gente está sempre comentando para estarem no mais alto nível. Compete a nós mostrar o atleta que o que tem que fazer é estar no seu melhor. Depois é escolha, depois é o nosso papel. Pedro especificamente é um “9” de área terminal. Jogador da última bola, jogador da conclusão. É o Fred atual. Tem grande capacidade de construção. Contra uma equipe que joga muito atrás, fechada, precisa de jogadas de lado que te permitam um gol de cabeça. O gol contra o Vélez mostra isso. Ele empresta esta qualidade”, afirmou o técnico após a convocação.

Tite ainda ainda promoveu o retorno de Roberto Firmino (Liverpool), depois de um ano, e de Everton Ribeiro (Flamengo), depois de nove meses desde a última convocação. O meia flamenguista tem feito ótimas atuações nos últimos jogos. Além disso, o técnico já mostrou que gosta do jogo do atleta.

Uma ausência que ganhou destaque foi a de Daniel Alves. Existia a expectativa se Tite convocaria o lateral mesmo com o jogador atuando no México e com péssimas atuações.

Confira a lista completa

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Zagueiros

Bremer – Juventus

Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Ibañez – Roma

Thiago Silva – Chelsea

Laterais

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Alex Telles – Sevilla

Meias

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Everton Ribeiro – Flamengo

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Atacantes

Antony – Manchester United

Firmino – Liverpool

Matheus Cunha – Atlético de Madrid

Neymar – PSG

Pedro – Flamengo

Raphinha – Barcelona

Richarlison – Tottenham

Rodrygo – Real Madrid

Vinicius Júnior – Real Madrid

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.