Homem responsável por contratos irregulares de segurança em eventos é indiciado em Rio Negro

Neste mês, um homem identificado como I.M.S.A. (23), foi indiciado por ser apontado como responsável pela prestação irregular de serviços de segurança em Rio Negro. A investigação apurou que ele se valia de contratos fraudulentos em nome de empresa privada, enganado diversos contratantes na cidade e na região.

A polícia verificou que algumas pessoas interessadas na expedição de alvarás de festas estariam se valendo de determinada empresa de segurança para prestação de serviços de segurança em eventos, porém, sem o consentimento dos seus próprios sócios.

Todas as contratações realizadas apontavam em nome de SEVITEL SEGURANÇA E VIGILANCIA TRES LAGOAS LTDA ME e seriam irregulares.

Em contato com um dos sócios proprietários, ao ser intimado para apresentar algumas informações sobre seus funcionários por uma briga em festa no mês de maio, o mesmo informou que desconhecia qualquer contratação dos serviços de sua empresa na cidade.

Com informações obtidas com real sócio proprietário, os policiais analisaram alguns alvarás concedidos anteriormente, em que a empresa teria sido apontada pelos contratantes como responsável pela fiscalização e segurança dos eventos pretendidos.

Foram identificados ao menos seis eventos ocorridos em Rio Negro e onze eventos ocorridos na cidade de Rio Verde de MT constando a empresa como responsável pelos serviços de segurança, cujos contratos fraudulentos foram apresentados para a concessão de alvarás emitidos pelas Delegacias de Polícia.

Com base nos esforços deste Setor de Investigação, a Polícia Civil apurou que a contratação fraudulenta estaria sendo intermediada pelo indivíduo já indiciado, que receberia tais valores dos contratantes, sem quaisquer poderes ou representação em relação à empresa SEVITEL SEGURANÇA E VIGILANCIA TRES LAGOAS LTDA ME, que também figura como vítima da ação criminosa.

O suspeito tem empresa registrada em seu nome no setor de “serviços de feiras, congressos exposições e festas” denominada E.O.A. e mostra-se em suas redes sociais com fardamento típico das forças de segurança e próximo de veículos oficiais, de modo a insinuar pertencimento aos quadros públicos, ludibriando, ainda mais, possíveis contratantes. A investigação aponta que o indivíduo também recebia os pagamentos em espécie ao final dos eventos, o que dificultava ainda mais a investigação e controle do poder de polícia.

De acordo com o Delegado responsável pelo caso, Gabriel Cardoso, durante o levantamento de informações foi possível observar que o investigado se valeu das restrições impostas pela Polícia Civil para a emissão de alvarás de festas, em conformidade com as orientações trazidas pela Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (DEOPS), que exige a apresentação de empresa de segurança homologada pelo Departamento de Polícia Federal, reduzindo a oferta de empresas concorrentes e abriu oportunidade para a prática do crime.

A Polícia Civil adverte a população interessada que se certifiquem da documentação apresentada na Delegacia para a emissão de alvarás, principalmente com atenção sobre as questões de segurança relacionadas ao evento (pessoal, estrutura e demais adequações), o que poderá implicar em consequências nas esferas cível e criminal.

“Todas as atividades e alvarás concedidos com base nos contratos fraudulentos foram cancelados e serão revistos oportunamente, sendo certo que eventuais interessados podem buscar a Delegacia de Rio Negro para maiores esclarecimentos sobre os fatos”, esclarece o delegado.

Por fim, registra-se que a empresa SEVITEL SEGURANÇA E VIGILANCIA TRES LAGOAS LTDA ME é legítima e encontra-se em exercício regular, porém era usada de forma fraudulenta na região pelo investigado, prestando serviços sem qualquer conhecimento do proprietário.

