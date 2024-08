Homem que matou outro a tiros em frente de bar é preso em Naviraí

Homem, de 50 anos, suspeito de matar a tiros Paulo Ricardo Silva Cambui, de 23, na noite dessa quarta-feira (28), foi preso horas após o crime em Naviraí, distante 206 quilômetros de Rio Brilhante, onde o crime aconteceu.

Conforme informações, o autor do homicídio é dono do bar onde tudo ocorreu. O estabelecimento fica localizado no assentamento São Judas Tadeu. Ambos começaram a discutir, quando a vítima acabou atingida por um tiro na barriga.

O rapaz morreu ainda no local e o autor fugiu. Entretanto, após buscas da Polícia Civil e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), acabou localizado e preso. As causas do crime não foram divulgadas. O caso foi registrado na delegacia e segue sob investigação.

