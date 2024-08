Polícia encontra 298 kg de cocaína escondidos em carga de cimento na BR-262

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta quinta-feira (29), na BR-262, em Miranda, distante 194 quilômetros de Campo Grande, 298 quilos de cocaína escondidos em um caminhão.

Conforme informações, equipes realizavam fiscalização na rodovia, quando abordaram um Volvo/FH12, atrelado a um reboque carregado com sacos de cimento.

O condutor apresentou respostas contraditórias aos agentes, que desconfiaram do motivo da viagem. Ao realizar vistoria no veículo, foram encontradas dezenas de tabletes da drogas em meio aos sacos.

Ao todo, foram apreendidos 106 kg de pasta base e 192 kg de cocaína. O motorista confessou que pegou o entorpecente em Corumbá e levaria até Campo Grande. O caso foi registrado na delegacia de Miranda.

