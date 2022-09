Homem que tentava roubar oficina morre após disparar contra policiais

Um homem morreu em confronto com uma equipe policial, na madrugada desta terça-feira (6), em Campo Grande. O indivíduo havia entrado no Centro Automotivo Guaicurus, no Jardim Colibri, e tentava assaltar a oficina. O dono do local efetuou o chamado da equipe policial.

O dono do Centro Automotivo já desconfiava que o lugar havia sido invadido, já que ele foi roubado cinco vezes. Dessa forma, o senhor flagrou um indivíduo entrando na oficina. Ele disse para o segurança da rua ligar para a Polícia, entretanto foi abordar o assaltante sozinho,

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do assalto estava armado e, assim rendeu o dono do local. Porém, logo uma equipe policial chegou e o assaltante entrou para os fundos da oficina. Em determinado momento, o dono do local conseguiu escapar e fugir. Assim, o autor do assalto começou a efetuar disparos contra a equipe. Os policiais reagiram e atingiram o homem com três tiros no peito.

Os policiais ainda levaram a vítima para o hospital, mas ele não resistiu e morreu a caminho. A arma, calibre 32, foi apreendida. O assaltante ainda não foi identificado, pois não estava com os documentos.

