Próxima de acabar, campanha da Pólio vacinou apenas 12% do público alvo

Iniciada em 08 de agosto, com previsão para ser finalizada nesta sexta (09), a campanha para a aplicação de reforço contra a poliomielite atingiu apenas 12,7% do público alvo em Campo Grande. Ao mesmo tempo, a campanha da atualização da caderneta vacinal está acontecendo, destinada para as crianças e adolescentes até os 14 anos.

A baixa procura acende o alerta vermelho para a não adesão da vacinação, que vem aumentando nos últimos anos. “Essas campanhas são justamente para tentar incentivar pais e responsáveis por essas crianças a vaciná-los, uma vez que essas doses podem proteger contra doenças graves e perigosas”, relembra o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

A atualização da caderneta vacinal também está enfrentando uma baixa adesão. Até o momento, apenas 12.773 pessoas foram vacinadas, o que corresponde a 24.309 doses aplicadas. Já a preocupação com essa baixa tem relação com a proliferação de diversas doenças graves, que podem, por exemplo, provocar câncer ou levar ao óbito.

Vacinação contra a Pólio

A campanha para a aplicação do reforço da pólio tem como objetivo a vacinação de 95% crianças entre 1 e 4 anos, que equivale a mais de 57,4 mil pessoas. São exceções as crianças que já tomaram uma dose há menos de 30 dias.

Mesmo com a doença estando extinta no Brasil há cerca de 30 anos, a medida foi adotada para prevenir uma nova onda de infecção, já que o vírus ainda continua circulando em outros países. “Da mesma forma que aconteceu com o sarampo, que também éramos considerados território livre do vírus, pode acontecer com a pólio”, reforça o secretário.

Serviço

Tanto a vacina da campanha contra a pólio quando as doses da atualização da caderneta estão disponíveis mas 73 unidades de saúde de Campo Grande. Até o momento, não houve a sinalização de que as campanhas serão prorrogadas

