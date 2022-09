Morto a tiros nesta madrugada tinha relação com homicídio de adolescente em Campo Grande

Lindomar Moreira dos Santos, de 26 anos, morto a tiros na esquina de casa na noite de ontem (5), por dois homens em uma moto, havia sido condenado em julho deste ano por desovar o corpo do adolescente Wando Maximino Nunes. Na tarde de ontem, o responsável pelo assassinato de Wando foi morto em confronto com a Polícia.

Confronto com o Batalhão de Choque

Denicio Alves de Souza, de 49 anos, e Alex Alexandre Marques Moreno, de 30 anos morreram na tarde de ontem (5), em confronto com o Batalhão de Choque, próximo ao frigorífico da JBS, na saída para Sidrolândia.

Alex Alexandre Marques Moreno era responsável pelo assassinato de Wando Maximino Nunes. Ele estava foragido há cerca de sete meses e ganhou visibilidade ao reaparecer em sua audiência de custódia. A Polícia conseguiu a localização do foragido. Ele estava em uma chácara e, ao perceber a chegada da equipe, reagiu com disparos. No local, também estava Denicio Alves de Souza, que era responsável por fazer a segurança de seu comparsa. Os dois morreram no confronto.

Assassinato de Lindomar Moreira dos Santos

Lindomar Moreira dos Santos, morreu ao ser baleado com dois tiros no Jardim Campo Alto, em Campo Grande, na noite de segunda-feira (5). A vítima foi alvo de dois criminosos que estavam em uma moto.

O homem havia acabado de chegar na residência de sua irmã. Ele morava em um assentamento na saída para Sidrolândia. O rapaz ficou cerca de 1 hora na casa e resolver ver alguns amigos. Ao sair da casa, Lindomar foi para uma esquina e lá foi baleado, na rua Paschoal Garcia, por dois homens que passavam na rua. Os autores dos disparos fugiram logo em seguida.

Lindomar foi apontado como um dos autores que ajudou a desovar o corpo do adolescente Wando Maximino Nunes. Dessa forma, a Polícia investiga se existe relação entre as ocorrências, já que além da proximidade dos crimes, Lindomar poderia ter denunciado a localização de Alex.

