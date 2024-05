Homem que matou colega esfaqueado por ciúmes da namorada é preso em Sidrolândia

Um homem de 29 anos, suspeito de esfaquear o amigo após uma discussão na noite da última sexta-feira (25) foi preso na tarde de ontem, segunda-feira (27). O crime foi motivado por ciúmes já que o criminoso teria descoberto uma traição de sua namorada com a vítima, com quem dividia o aluguel.

O crime

Os fatos ocorreram no quintal da casa onde a vítima morava juntamente com o autor e o irmão deste. No local, houve uma discussão entre vítima e autor, que por sua vez, se apoderou de uma faca e atingiu o ofendido causando-lhe a morte.

Policiais militares fizeram os levantamentos preliminares e a partir de então a Policia Civil assumiu o caso e começou a realizar um trabalho investigativo visando a identificação e o paradeiro do autor que, tão logo efetuou o crime, fugiu para a cidade Campo Grande.

A justiça acatou a representação pela prisão preventiva feita pela Autoridade Policial e expediu o mandado no início da tarde de segunda-feira(27), cumprido pela polícia civil. O advogado do autor esteve na Delegacia e alegou que ele estava ciente do pedido de prisão e de que policiais estavam a sua procura, negociando a entrega de seu cliente, o que foi feito nesta tarde.

O autor responderá pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

