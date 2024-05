10 indivíduos foram detidos na Operação Artemis, uma investida contra a violência sexual infantil em Campo Grande

Nesta terça-feira (28), a equipe do batalhão de choque prendeu 10 pessoas durante a Operação Artemis, contra os crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes.

As Informações preliminares são de que a ação é um desdobramento da operação Caminhos Seguros desenvolvida por todas as unidades da Polícia Militar. Os criminosos foram presos em Campo Grande e Terenos. Todos os presos foram encaminhados para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O nome da operação é uma analogia a Ártemis, uma deusa grega que é protetora das crianças e jovens.

