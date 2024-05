Dois homens são presos pela polícia por ocultação de cadáver em Sidrolândia

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul resultou nas prisões em flagrante de duas pessoas envolvidas em um homicídio e ocultação de cadáver, que vitimou um homem de 42 anos. Os dois homens de 19 anos de idade confessaram participação no crime.

As prisões ocorreram na tarde de ontem (22), após uma testemunha ter encontrado o corpo no quintal do terreno onde a vítima morava. A testemunha foi ao quintal dessa residência colher mandiocas e durante a colheita, após cavar a terra, avistou um “objeto estranho” enterrado e se assustou.

Sabendo que a Polícia Civil estava no caso e à procura do paradeiro da vítima, Magno Monteiro, há alguns meses, já tendo, inclusive, feito buscas no local, juntamente com o Corpo de Bombeiros e cães farejadores, imediatamente, fez contato com a delegada de polícia de Sidrolândia, Cynthia Gomes, que foi ao local, constatou que se tratava de provável ossada humana e fez o acionamento da perícia científica.

Em seguida, os policiais civis, com apoio de policiais militares, agiram rápido, se deslocando até o local de trabalho do suspeito e efetuando a prisão dele em flagrante por ocultação de cadáver. Na delegacia, o autor confessou o crime e apontou os outros dois envolvidos no homicídio, dando detalhes da empreitada criminosa, narrando a crueldade da ação. “Ele disse que executaram a vítima com marteladas no crânio, além de facadas no abdômen e que o enterraram ainda com vida, aos gritos, no quintal da casa em que residia”, contou a delegada.

Com o nome do segundo envolvido no crime, o GOI (Grupo de Operações e Investigações) foi acionado e, junto com os policias da Delegacia de Sidrolândia, fizeram o levantamento do endereço do outro autor, efetuando a prisão na residência dele. Na delegacia, esse segundo envolvido também confirmou a participação no crime, dando sua versão sobre a dinâmica da execução.

O caso teve uma reviravolta há cerca de dois meses quando uma mulher, também investigada de participação nesse homicídio, foi até a Delegacia de Polícia registrar uma ocorrência de violência doméstica e no registro informou que o autor, seu namorado, disse que faria com ela o mesmo que fez com a vítima, ou seja, que a mataria e enterraria o corpo no quintal da casa. A partir daí a Polícia Civil, que até então tinha como linha investigativa para o desaparecimento da vítima eventual dívida de drogas, já que ele era usuário, corrigiu rotas e passou a ter como principal suspeito o verdadeiro autor. “Ele chegou a prestar depoimento na delegacia sobre os fatos na época mas negou a autoria e naquele momento não realizamos sua prisão pois não tínhamos elementos concretos para mantê-la.” Alegou a delegada Cynthia Gomes.

Com a descoberta da ossada, de fato enterrada no amplo quintal da casa, a polícia realizou a prisão em flagrante do autor que mudou seu primeiro depoimento prestado na delegacia, no qual alegou não ter participação no homicídio, e dessa vez confessou o crime, descrevendo detalhadamente a ação e entregando os outros dois coautores. Dois dos três autores foram presos, estando o terceiro foragido.

Além dos coautores também foram ouvidas duas testemunhas e uma mulher, investigada por ter participado do homicídio prestando auxílio material. Os autores serão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado (por motivo fútil, com emprego de meio cruel e por recursos que impediram a defesa da vítima) e por ocultação de cadáver.

Com informações da Depac.

