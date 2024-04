Homem que agrediu ex-companheira com socos é preso em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil, na noite de ontem, 10/04, por intermédio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo-MS, após a representação da autoridade policial, efetuou o cumprimento de prisão preventiva em desfavor de R.M. (49). A ordem judicial foi expedida pela Comarca de Ribas do Rio Pardo, em investigação pelo crime de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O autor teria agredido a ex-companheira com diversos socos. O indivíduo possui uma extensa ficha criminal, inclusive uma condenação por feminicídio.

Após o deferimento do pedido de prisão preventiva por parte do Poder Judiciário, o setor de investigações gerais da Delegacia de Ribas realizou buscas e conseguiu localizar o autor do delito e efetuar a prisão. Ele foi capturado e conduzido para a unidade policial.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número (67) 67) 992637534. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.

