Aprovado Projeto de Lei do Dr. Victor Rocha, que institui Campanha de Conscientização sobre a Doença Celíaca

Durante a Sessão Ordinária de terça-feira (09) foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei nº 11.207/23, do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Doença Celíaca, a ser celebrado anualmente no dia 16 de maio.

Segundo o presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha a conscientização da população é muito importante para diagnosticar a doença e diminuir o preconceito decorrente da dieta a que se submete a pessoa que tem o diagnóstico.

“O dia internacional do Celíaco é celebrado no dia 16 de maio, por isso, seguindo esta data, apresentei esse projeto de lei visando instituir o Dia Municipal de Conscientização sobre a doença Celíaca”, esclareceu o parlamentar.

De acordo com dados do Conselho Nacional de Saúde, estima-se que uma em cada 100 a 200 pessoas no mundo todo apresenta o distúrbio, mais frequente nas mulheres é descrito como uma reação exagerada do sistema imunológico à ingestão de glúten, proteína encontrada em vários cereais.

De origem genética, ela pode provocar diarreia, anemia, perda de peso, osteoporose, câncer e até déficit de crescimento em crianças. O corpo de quem apresenta o problema não produz uma enzima responsável pela quebra do glúten, fazendo com que a proteína não seja adequadamente processada. O sistema imune, então, reage ao acúmulo e ataca a mucosa do intestino delgado, causando lesões e comprometendo o funcionamento do órgão.

Se sancionado o projeto, ficará instituído o Dia Municipal de Conscientização sobre a Doença Celíaca, a ser celebrado anualmente no dia 16 de maio. Passando a constar do Calendário Oficial de Eventos do Município. Caberá ao Poder Executivo promover divulgação de campanhas, eventos educativos e palestras sobre a doença.

Com informações da assessoria