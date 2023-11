Operação conjunta fecha tabacarias ilícitas em Campo Grande por venda de cigarro eletrônico

Na última quarta-feira, 29 de novembro, a Polícia Civil, por meio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), desencadeou uma operação que resultou no fechamento de duas tabacarias clandestinas nos bairros Jardim Tijuca e Nashiville, em Campo Grande-MS. A ação, realizada em conjunto com o PROCON Estadual (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), resultou na prisão de duas pessoas em flagrante.

Os estabelecimentos alvo da operação comercializavam cigarros eletrônicos e bebidas falsificadas, desencadeando uma série de violações às normas que proíbem a exposição e venda desses produtos. Os infratores agora enfrentarão as devidas consequências legais por desrespeitar as regulamentações em vigor.

Durante a operação, foram apreendidos 650 cigarros eletrônicos, além de uma quantidade significativa de bebidas falsificadas e acessórios relacionados. Os materiais apreendidos servem como prova do esquema ilícito que estava sendo conduzido pelos estabelecimentos em questão.

Entre os detidos, destaca-se um indivíduo que já possui histórico criminal relacionado a atividades similares. A reincidência agravante pode resultar em penalidades mais severas conforme a legislação vigente. Ambos os presos foram encaminhados à DEPAC CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) para procedimentos legais.

A ação conjunta entre a Polícia Civil e o PROCON Estadual demonstra a importância da colaboração interinstitucional na defesa dos direitos do consumidor e no combate a práticas comerciais ilegais que comprometem a saúde pública.

Essa operação reforça o compromisso das autoridades em fiscalizar e coibir atividades comerciais que violam as normas de segurança e qualidade, garantindo a integridade dos consumidores e a lisura do mercado.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e desmantelar completamente qualquer rede ilegal que coloque em risco a saúde e os direitos dos consumidores.

