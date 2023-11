Iluminação de Natal de Três Lagoas será inaugurada hoje com apresentações e show

Hoje será dado início a programação natalina da cidade Três Lagoas a partir das 19h30 na Esplanada da NOB. Serão inauguradas a iluminação de natal, com apresentações musicais e shows.

Na programação, abertura será com a Banda Cristo Redentor e suas apresentações com músicas natalinas. Em seguida, os alunos dos projetos da Diretoria de Cultura, que integram o Coral Renascer cantarão às músicas em alusão ao Natal.

E o momento mais esperado da noite, a chegada do Papai Noel e o início das luzes acontece a partir das 20h. No fim da programação, haverá show do grupo Karaka às 21 horas para todos os presentes no local.

