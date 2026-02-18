Homem passa mal durante desfile de escolas de samba e morre em Campo Grande

Um homem identificado como William Roas Batista, de 36 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (18) após passar mal enquanto assistia ao segundo dia de desfiles das escolas de samba na Praça do Papa, em Campo Grande. O caso ocorreu por volta da meia-noite, já no encerramento do evento.

Conforme informações da Guarda Civil Metropolitana, William estava acompanhado da esposa quando começou a se sentir mal. Ele foi encaminhado à tenda de atendimento montada no local, onde recebeu os primeiros socorros.

Durante o atendimento inicial, foi constatado que não havia ambulância de plantão no desfile naquele momento. Diante da gravidade do quadro, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que realizou manobras de reanimação por cerca de duas horas.

Os socorristas utilizaram o desfibrilador em diversas ocasiões e chegaram a intubar a vítima ainda na tenda instalada no evento. Em alguns momentos, William apresentou retorno dos batimentos cardíacos, mas voltou a sofrer paradas cardiorrespiratórias.

A morte foi confirmada por volta das 2h. Após o óbito, a perícia foi acionada para os procedimentos de praxe. As causas da morte serão investigadas.

