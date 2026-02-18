Quarta-feira é de Sol, variação de nebulosidade e previsão de chuvas em MS

Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 40 e 60 quilômetros com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 quilômetros

Nesta quarta-feira (18), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. São previstas chuvas e, pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido a aproximação e o avanço de uma frente fria, aliado ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade.

Os maiores acumulados são previstos para as regiões centro-leste, norte e nordeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-38°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-27°C e máximas entre 35-38°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 31-37°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-35°C.

Com informações do Cemtec.

