Mulher morre após colisão entre moto e bicicleta em rodovia de Sidrolândia

Uma mulher de 39 anos morreu na noite dessa terça-feira (17) após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta em Sidrolândia, a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado na delegacia do município como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, um rapaz conduzia a motocicleta e levava a companheira na garupa quando uma pessoa surgiu repentinamente de bicicleta na rodovia. O motociclista não conseguiu evitar a colisão, atingiu a bicicleta e acabou caindo na pista.

A passageira da moto foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, assim como o piloto, e ambos foram encaminhados ao Hospital de Sidrolândia. Apesar do atendimento médico, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Ainda conforme o registro policial, o local do acidente não foi preservado e os veículos envolvidos foram retirados antes da realização da perícia, o que pode dificultar a apuração das circunstâncias da colisão. O caso será investigado pela Polícia Civil.

