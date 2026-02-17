Foragido tenta se esconder, mas é capturado durante ronda noturna em Corumbá

Suspeito tentou se esconder ao notar presença policial e foi encontrado com faca durante a ação

Um homem que era procurado pela Justiça foi capturado na noite do último domingo (15), após tentar escapar de uma abordagem em Corumbá. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Diário Corumbaense, a equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizava rondas pela rua Treze de Junho, no bairro Dom Bosco, quando percebeu a atitude suspeita do homem. Ao notar a aproximação dos policiais, ele tentou se esconder em uma área de difícil acesso, mas acabou localizado e abordado.

Durante a verificação, os agentes encontraram com ele uma faca com lâmina de aproximadamente 30 centímetros. Após conferência dos dados pessoais, foi constatado que havia uma ordem de prisão em aberto expedida pela Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A determinação judicial está relacionada ao descumprimento de medidas impostas após condenação por roubo, com previsão de cumprimento do restante da pena em regime fechado.

Ainda conforme o registro, o homem teria reagido com ofensas direcionadas aos policiais no momento da abordagem. Após a detenção, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde permaneceu à disposição da Justiça. A faca foi apreendida.

A Polícia Militar orienta que situações emergenciais podem ser comunicadas pelo telefone 190. Informações que auxiliem ações de segurança também podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no número 181.

