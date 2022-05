Homem morto a tiros no Jardim Tijuca estava em surto psicológico

Foi identificado como Sidnei da Silva Venci Guerra, de 35 anos, o homem morto pela PM (Polícia Militar) na noite de ontem (24), no bairro Jardim Tijuca.

De acordo com informações, Sidnei estava armado com uma faca de 20 centímetros e ameaçando os policiais. Ele era morador do bairro e segundo o pai, estaria em momento de surto psicológico. A polícia foi acionado, porque segundo o boletim de ocorrência, Sidnei teria invadido uma casa vizinha, armado com arma branca (faca). A família disse que ele era esquizofrênico, mas a informação não foi confirmada

No momento da chegada das equipes, ele tentou ameaçar dois agentes, que ordenaram que ele largasse a arma. Ao não obedecer a ordem, os polícias atiraram no homem. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos.

