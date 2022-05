Arraiá da AACC-MS será realizado em junho

Após dois anos sem festas juninas, a AACC-MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) retorna em grande estilo com seu tradicional Arraiá.

Para compensar o tempo sem festejos e também para matar a saudade, a instituição organiza para o dia 11 de junho uma festa com 12 horas de duração, no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês. Serão 18 barracas participantes para atender do almoço ao jantar, repletas de quitutes como espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, quentão, derivados do milho, doces, linguiça de Maracaju, entre outros.

Para a meninada, a diversão está garantida com a Pescaria e a Área Kids. Além disso, apresentações de quadrilhas e atrações musicais já estão confirmadas para animar a festança.

O convite para a festa custa R$ 10 por pessoa e crianças até 10 anos não pagam. A renda arrecadada no evento será destinada para a AACC-MS para despesas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal e ainda toda a assistência aos beneficiários.

O Arraiá será realizado no Shopping Bosque dos Ipês, no da 11 de junho a partir das 12h. Informações: (67) 3322-8000.

