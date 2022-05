Juíza nega arquivar ação contra Johnny Depp movida por Amber Heard

O pedido de defesa do ator Johnny Depp, 58, foi negado pela justiça. O ator pedia para que o processo de difamação no valor de US$ 100 milhões (cerca de R$ 481 milhões) movido pela ex-esposa, a atriz Amber Heard, 36, fosse rejeitado.

Amber alega que o ator liderou uma campanha para desacreditá-la ao dizer que as alegações dela são “falsas e “farsas”, o que prejudicou a carreira e reputação. Ambos se processam por difamação.

Com a ausência dos jurados, o advogado do ator, Ben Chew, disse ao tribunal de Virgínia, nos Estados Unidos, que a base da contestação de Heard não pode estar diretamente ligada ao fato do ator ter “participado” ou “autorizado” os comentários.

Chew também argumentou que Amber não havia mostrado malícia real, e alegou que Waldman havia investigado e acreditava que seus comentários de “farsa” eram verdadeiros. Ele testemunhou no caso, mas invocou o privilégio advogado-cliente de confidencialidade na maioria das perguntas, porém, não negou ter dito os comentários.

O advogado de Heard, Ben Rottenborn, argumentou que não há base para rejeitar o contra-processo e que ele deveria permanecer.

“As evidências mostram que não apenas o Sr. Waldman era o agente do Johnny Depp, mas que os dois conspiraram para acusar falsamente Amber de criar uma farsa e falsificar evidências que eles acreditam apoiar sua teoria e o que eles queriam alcançar”, disse Rottenborn.

A juíza Penney Azcarate leu a decisão sobre o assunto, e negou a moção para anular o processo movido por Heard. “O júri pode inferir que o Sr. Waldman fez essas declarações específicas a um terceiro para servir o autor [Depp] ao retratar o réu [Heard] como um litigante oposto sob uma luz negativa”.

