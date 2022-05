Vídeo: Arara é ferida por cerol e fica sangrando no bairro Morada do Sossego

Uma arara ficou ferida na asa após ser atingida por uma linha com cerol ontem (24) na Rua Hirose Adania, localizada no bairro Morada do Sossego, região Norte de Campo Grande. O animal ficou com a asa machucada e sangrando em um canteiro de obras, enquanto moradores tentavam ajudar.

Em vídeo enviado ao jornal O Estado Online, é possível ver nas imagens a arara com a asa sangrando e sem conseguir voar. Moradores do local relataram que ela havia sido ferida por linha com cerol, o uso da linha é situação que ocorre com frequência na região.

Apesar da situação ser de extremo perigo para os animais, e também para pessoas que passam no local, a PMA (Polícia Militar Ambiental) explica que infelizmente não existe pena ou multa para quem fere um animal com cerol.

Atualmente não existe na legislação ambiental, o crime culposo. Porém essa atitude é caracterizada como situação de maus tratos, ao animal. Além disso, tanto o animal como as pessoas correm o risco de serem feridos.

De acordo com a PMA, quando ocorrem situações dessa natureza a orientação é que se coloque o animal dentro de uma caixa, protegendo-a e então a PMA seja acionada.

