Homem morre queimado após discussão com esposa em Dourados

Na noite de sexta-feira (8), José Maria da Luza de Campos, de 37 anos, perdeu a vida após um episódio de discussão com sua esposa, de 39 anos, em Dourados. O incidente ocorreu em meio a uma briga conjugal, que culminou na suspeita de que a mulher tenha lançado gasolina sobre o corpo de José e posteriormente ateado fogo.

De acordo com informações divulgadas pelo site Dourados News, o homem sofreu queimaduras em 90% de seu corpo. Vizinhos relataram que a mulher teria enviado uma mensagem ao irmão da vítima, alegando que José estava fumando ao lado de sua motocicleta e acabou se queimando acidentalmente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros a José, que foi encaminhado ao Hospital Vida. No entanto, devido à gravidade das queimaduras, foi necessário transferi-lo para a Santa Casa de Campo Grande. Infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil e a perícia foram chamadas para investigar o caso e realizar análises no local do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre a prisão da esposa de José, principal suspeita do crime.

