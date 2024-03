Pedreiro de 57 anos é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças em Bataguassu

Um pedreiro de 57 anos foi preso na tarde de quinta-feira (7), no município de Bataguassu, distante 313 quilômetros de Campo Grande, sob a acusação de abusar sexualmente de três crianças. Segundo a Polícia Civil, o homem seria “vôdrasto” das vítimas, e a investigação revelou práticas libidinosas com duas delas, enquanto com uma teria ocorrido conjunção carnal.

A denúncia que levou à prisão do suspeito foi relacionada a um possível crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 10 anos, com o autor sendo identificado como um familiar próximo. Os abusos teriam começado cerca de dois anos atrás, conforme apontado pela investigação. Investigação aponta práticas libidinosas e conjunção carnal, com vítimas que teriam entre 10 e 12 anos

O pedido de prisão preventiva foi formulado e cumprido após o parecer favorável do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O pedreiro será indiciado por estupro de vulnerável, majorado pela condição de tutor das vítimas.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu reforça a importância de denunciar casos de agressão, seja física, sexual ou psicológica, contra mulheres, crianças ou adolescentes. A unidade está à disposição da população, e denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 3541-1013.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: