Lula não entra em Portugal e ‘vai para cadeia’ se insistir, diz líder da ultradireita no país

O líder do Chega, partido de extrema direita de Portugal, afirmou que caso ele seja eleito primeiro-ministro nas eleições legislativas do país, marcadas para o próximo domingo (10) o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não poderá entrar no país europeu.

André Ventura apontou que Lula poderia ter o desejo de viajar a Portugal para participar dos 50 anos da Revolução dos Cravos, que derrubou o salazarismo e deu início a implementação de um regime democrático no país. O aniversário da revolução será comemorado em abril deste ano.

“Se o Chega vencer as eleições legislativas, o senhor presidente do Brasil não vai entrar em Portugal”, afirmou Ventura durante um compromisso de campanha na quarta-feira, 6. “Eu garanto que se eu for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e, se insistir, vai para uma cadeia”. Ventura também afirmou que “ficar preso não será uma grande novidade para Lula” O petista ficou preso por 580 dias em Curitiba, e saiu da cadeia em novembro de 2019.

Ventura já havia criticado uma visita de Lula a Portugal no ano passado durante o aniversário da Revolução dos Cravos. O líder do Chega realizou um protesto conta a presença do brasileiro e tentou atrapalhar o discurso de Lula no Parlamento português ao bater mesas junto a outros parlamentares de sua legenda. Ele é próximo do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro.

Ainda não ocorreu um convite para a viagem de Lula, mas Portugal costuma convidar chefes de Estado e de governo de países lusófonos para celebrações importantes.

Com informações do Estadão Conteúdo.

