PL-MS realiza evento para ato de filiação em Dourados

Neste sábado (9) foi realizado um evento de filiação, promovido pelo Partido Liberal de Mato Grosso do Sul (PL-MS), em Dourados, município distante 225km de Campo Grande, e a segunda maior cidade do Estado.

O evento foi realizado na Câmara Municipal da cidade e reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estiveram presentes, o deputado federal e presidente do diretório municipal de Dourados PL-MS, Rodolfo Nogueira, a presidente do diretório municipal do PL-Mulher, esposa do deputado Rodolfo Nogueira, Gianni Nogueira, o deputado federal, Marcos Pollon, entre outras autoridades.

O evento teve início às 10h com uma homenagem à ‘Vó Zizi’, matriarca da família da presidente do PL Mulher Dourados , Gianni Nogueira, que falou sobre “Vó Zizi”: “Vó Zizi é bolsonarista roxa! Tem 103 anos e está se filiando ao time do PL. Uma senhora que se preocupa com o Brasil e tem orado pelo nosso presidente”, afirmou.

A presidente do PL Mulher Dourados também fez um discurso alertando as famílias brasileiras sobre a responsabilidade com relação à educação dos filhos. “Nossos filhos não são do estado, são nossos, eles são flechas nas nossas mãos”, declarou.

O presidente da sigla em Dourados, Rodolfo Nogueira destacou a força do ex-presidente Bolsonaro no Brasil. “Bolsonaro é o único líder que consegue arrastar multidões para as ruas. Bolsonaro é o maior líder político que já existiu. Depois de Bolsonaro, o PL cresceu 300%”, finalizou.

As filiações ao PL-MS tiveram início neste sábado, devido a abertura da janela partidária, que teve início no dia 7 de março.

