Homem morre em confronto com a PM após ameaçar cidadão em Ribas do Rio Pardo

Um homem ainda não identificado morreu na noite dessa quinta-feira (7) após entrar em confronto com policiais militares no Parque Estoril, em Ribas do Rio Pardo, a 98 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 19h, no cruzamento das ruas Maria Áurea Dal Belo Cazatti e Sebastião Pereira da Silva. Testemunhas relataram que o suspeito ameaçava um cidadão utilizando uma arma branca.

Ao chegar ao local, a equipe policial tentou conter a situação, mas o homem avançou contra os militares com uma faca. Diante da ameaça, os policiais efetuaram disparos. Ele foi atingido, socorrido e levado ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo investiga o caso para esclarecer a identidade do homem e a motivação do ataque.

