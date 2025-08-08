Campo Grande abre 2.813 vagas de emprego nesta sexta-feira

Campo Grande está com 2.813 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (8), segundo a Funsat (Fundação Social do Trabalho) e a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As oportunidades contemplam setores como comércio, indústria e serviços, abrangendo desde cargos técnicos até funções que não exigem experiência, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego.

Na agência municipal, são oferecidas 2.132 vagas. Entre as funções com maior número de postos estão operador de caixa (261), auxiliar de limpeza (137), auxiliar de logística (116), repositor de mercadorias (112), operador de telemarketing ativo (101) e funções no setor de frigorífico, como magarefe, retalhador de carne e desossador, cada uma com 100 vagas. Parte dessas oportunidades não exige experiência, como 238 vagas para operador de caixa e 100 para auxiliar de limpeza.

Já a fundação estadual reúne 681 oportunidades. As maiores demandas são para vendedor interno (40), auxiliar de limpeza (49), operador de caixa (33), costureira em geral (20) e ajudante de motorista (17). Também há 58 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, com destaque para vigilante (22) e auxiliar administrativo (15).

Além das funções mais procuradas, os dois órgãos oferecem oportunidades na construção civil, mecânica, atendimento ao público, transporte, alimentação e serviços gerais. Para quem está ingressando no mercado de trabalho, há opções como atendente, auxiliar de cozinha, ajudante de carga e descarga e repositor.

Os interessados devem procurar a Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 17h, ou a Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h30 às 17h, levando documentos pessoais e Carteira de Trabalho. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

