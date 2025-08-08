Idoso morre atropelado ao tentar atravessar BR-163 durante a madrugada em Bandeirantes

Um idoso identificado como Juarez Ribeiro dos Santos, de 65 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (8) após ser atropelado por um carro na BR-163, em Bandeirantes, município localizado a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 0h20, próximo ao km 548, quase em frente à conveniência Casa Quebrada. Juarez, que estava embriagado, tentava atravessar a rodovia quando avistou um caminhão se aproximando. Ao correr para cruzar a pista antes do veículo, acabou sendo atingido por um Fiat Palio WK Adventure, com placas de Umuarama (PR).

No carro estavam o motorista e mais quatro familiares. O condutor realizou o teste do bafômetro, que indicou zero de graduação alcoólica. Ele contou à polícia que, devido à escuridão, não conseguiu ver a vítima a tempo e que o atropelamento ocorreu de forma repentina, sem possibilidade de manobra para evitar a colisão.

Após o impacto, o motorista parou alguns metros à frente, sinalizou o local e aguardou a chegada das autoridades. O delegado de plantão e a equipe de perícia estiveram no ponto do acidente para os procedimentos de praxe.

Durante o atendimento, a BR-163 ficou parcialmente interditada. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

