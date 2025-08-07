Polícia Civil investiga desvio milionário em empresa de transporte durante operação em MS e SP

Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Civil realizou uma operação para apurar um esquema de desvio de recursos que teria causado um prejuízo de pelo menos R$ 3 milhões a uma empresa do setor de transporte. A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Dourados, em Mato Grosso do Sul, e Batatais, no interior de São Paulo.

A investigação, sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, aponta que os suspeitos se aproveitaram da confiança que mantinham junto à empresa para, ao longo do tempo, desviar valores expressivos. Conforme apurado, os principais envolvidos tinham acesso facilitado à estrutura financeira da transportadora, o que possibilitou a prática do crime sem levantar suspeitas imediatas.

Dois investigados foram identificados pelas iniciais F.C. e L.C.R. Ambos mantêm laços com a vítima e teriam atuado em parceria com outros suspeitos. As autoridades acreditam que o grupo agia de forma coordenada para viabilizar os desvios.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram recolhidos materiais como documentos, celulares e computadores, que agora serão analisados para aprofundar a apuração dos fatos. A operação contou com o apoio das delegacias de Itaporã e Batatais (SP).

O inquérito permanece em curso e novas informações devem ser divulgadas à medida que o material apreendido for examinado e os detalhes do esquema forem esclarecidos.

