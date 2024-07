Homem morre após ser baleado no Vivendas do Parque

Na sexta-feira (19) um homem identificado como Alexandre Leuvio Marcelino morreu ao ser atingido por disparos de arma de fogo, no Bairro Vivendas do Parque. A vítima foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o registro policial, a ex-mulher de Alexandre relatou que ele estava em frente a sua residência, quando ouviu disparo de arma de fogo, logo em seguida visualizou a vítima entrando na residência, já ferido.

A polícia e a perícia foram acionados e iniciaram os trabalhos de investigação. Alexandre foi socorrido e levdo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Tiradentes, onde chegou com vida mas morreu logo após.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: