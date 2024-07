Homem é preso após tentar estuprar mulher no Jardim Vida Nova

Homem com idade não divulgada foi preso, na noite dessa sexta-feira (19), no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande, após tentar estuprar uma mulher no meio da rua.

Conforme registro policial, a mulher contou que caminhava pela Rua Elias Chacha, próximo a um lava a jato, quando foi abordada por um homem que passou a ameaçá-la com uma faca.

Em seguida, ele abaixou a calça, mostrando o órgão genital e se aproximou da vítima, que conseguiu correr e pedir ajuda para a mãe.

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada e conversou com a mulher, que passou as características do suspeito aos agentes.

Em rondas pelo bairro, os guardas localizaram o homem que estava portando uma faca. Ele contou que é morador em situação de rua e estava dormindo temporariamente no pátio de um lava a jato com permissão do dono.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como estupro na forma tentada e falsa identidade.

