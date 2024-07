Café chega a custar R$ 19,90 e variação é de 17% em supermercados

Outro alimento que se destacou foi o arroz vendido por R$ 29,90

O café de 500g se destaca com 17% da variação de preço nesta sexta-feira (19) durante pesquisa de preço de alimentos e itens da cesta básica, realizada pelo jornal O Estado, em seis supermercados de Campo Grande. Nos setores de mercearia o produto está custando entre o valor mínimo de R$15,98 até R$ 19,90. Outro alimento que se destacou foi o arroz de 5kg (Tio Lautério), atingindo o mínimo de R$24,90 e a máxima de R$29,90, variando entre 26,85%.

Outros produtos essenciais para a cesta básica como o feijão de 1 kg (Bem Tevi) está com uma diferença de preços entre os supermercados com 5,90% e com uma média de até R$ 6,49, e o óleo de cozinha 900ml (Concórdia) está custando entre R$ 4,89 até R$ 5,90 com uma variação de 5,4% entre as redes de supermercados. O leite integral 1 litro (Italac) e o achocolatado 370g (Nescau) se encontra entre as variações de 5,9% e 9,8%, o leite custando R$ 5,69 e com a máxima de R$6,39 e o achocolatado se encontra em um valor bem acima, com a mínima de R$8,99 chegando a R$11,95, já o açúcar refinado 1kg (União) se encontra nos mercados de R$ 5,79 à R$ 6,65, variando entre 6%.

O sal e o macarrão com ovos são os dois itens da sessão de mercearia com os preços mais acessíveis a população nesta semana, o sal de 1kg (Cisne) custando entre R$ 3,29 com a máxima de R$ 4,59, e o macarrão com ovos (Dallas) entre R$ 3,19 e R$ 4,89. O preço dos ovos médios (12) se encontram em alta, custando R$ 7,79 e R$ 10,15 e com uma variação de 8%.

A margarina com sal 500g (Qualy) e extrato de tomate 310g (Elefante0 se encontram com variações parecidas sendo elas 41% para a margina e 51,5% para o extrato de tomate. O preço da margarina está custando de R$ 6,29 até R$ 8,95, já o extrato de tomate possui a mínima de R$ 5,99 e chegando a R$ 9,65.

Produtos de higiene e limpeza

Na sessão de produtos de limpeza se encontra a maior alta de preços, o sabão em pó 1,6kg (OMO) por exemplo está custando o valor mínimo de R$ 20,90 e custando até R$ 26,85, com a variação nas redes de 23%. O papel higiênico é outro produto indispensável para as compras de higiene e limpeza, o valor mais barato de papel higiênico folha dupla 12 rolos (Neve) está custando em média R$ 21,90 e chegando a custar R$ 32,99 em algumas redes, os dados apontam também uma variação de 25% nos mercados.

Os valores mais baratos estão nos produtos de sabonetes 90g (Lux) e detergente líquido 500ml (Ypê), o valor dos sabonetes custam R$ 1,95 e o valor mais caro é R$ 2,99, já o detergente custa de

R$ 2,19 a R$ 2,99. Para a higiene pessoal, o creme dental (Colgate) está custando R$ 4,29 e o valor mais alto foi R$ 6,49, nos mercados o preço pode variar em até 5%.

O sabão em barra 5 unidades (Ypê) se encontra pelos valores de R$7,39 e custando até R$ 14,99, com diferença entre os mercados de 11%. O último produto da lista de limpeza é a esponja de aço 8 unidades (Bombril) custando R$ 2,95 à R$ 4,29, os dados apontam uma diferença entre valores de 3,2%.

Hortifrúti

A sessão de hortifrútis nos supermercados variam muito entre os preços de legumes e verduras, a cebola (kg) se encontra pelo preço mínimo de R$5,89 e uma máxima de R$7,99 e com uma variação de 6%. A banana é outro produto em que a variação está em 6%, custando R$5,90 e R$7,99.

O quilo do tomate se encontra por preços mais acessíveis, custando em média R$3,89 e máxima de R$4,99, já as batatas (kg) estão por R$6,89 e R$9,98. A varição do tomate está em 4,2% e as batatas variando em 6,5%.

As carnes como frango congelado (kg) e coxão mole a vácuo (kg) estão com as diferenças de preços nos mercados de 10% no frango e 33% no coxão mole. O valor do frango está custando em média R$8,29 e com um valor mais alto custando até R$12,99, o coxão mole já se encontra com um valor bem mais acima, com o mínimo custando R$27,90 e o máximo R$38,99.

Por João Buchara

