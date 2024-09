Homem morre após invadir posto de saúde e atacar policiais em Três Lagoas

Na tarde de quarta-feira (25), Matheus Dias da Silva, de 26 anos, morreu após um confronto com a Polícia Militar no Bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, cidade a 327 quilômetros de Campo Grande. O incidente teve início quando Matheus invadiu uma unidade básica de saúde, exigindo medicamentos controlados e ameaçando funcionários.

De acordo com informações do portal Perfil News, Matheus chegou à farmácia do posto de saúde solicitando remédios controlados. Ao ser informado que o medicamento não seria fornecido por recomendação médica, o homem reagiu de forma violenta, ameaçando os trabalhadores e danificando a unidade. Ele utilizou um pedaço de madeira para quebrar janelas e a porta de vidro, além de fazer ameaças aos funcionários e pacientes presentes.

Após a negativa no posto, Matheus deixou o local e se dirigiu ao Bairro Novo Oeste. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e, ao tentar realizar a abordagem, os policiais foram atacados pelo homem, que estava armado com um pedaço de madeira e um facão. Diante da situação, os policiais dispararam contra Matheus, conseguindo desarmá-lo.

Matheus foi socorrido e levado ainda com vida para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas, ao dar entrada no pronto-socorro, sua morte foi confirmada pelos médicos de plantão.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial, e as autoridades seguem investigando as circunstâncias da morte de Matheus.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais