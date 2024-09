Suspeito de furto é baleado por PM à paisana e anda 3 km antes de ser preso em Campo Grande

Um homem de 26 anos, foi baleado e percorreu mais de três quilômetros após ser atingido por um disparo de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (25), em Campo Grande. Ele é suspeito de furtar uma motocicleta na região central da cidade. O autor do disparo seria um policial militar à paisana, proprietário do veículo, que estava estacionado próximo a uma farmácia na Rua Rui Barbosa, esquina com a Avenida Mato Grosso.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após uma denúncia de disparo de arma de fogo. O fato ocorreu na Rua Imburus, no Bairro Tijuca, e indicava que a vítima tinha sido atingida na região abdominal, com intensa perda de sangue e sinais de desmaio.

Surpreendentemente, o homem foi localizado consciente nas proximidades da 6ª Delegacia de Polícia Civil. Em depoimento, ele admitiu ter tentado furtar a motocicleta, utilizando uma ligação direta, quando foi surpreendido pelo policial militar, que reagiu com um disparo.

Segundo o PM, ele avistou suspeito conduzindo sua motocicleta de forma suspeita ao sair do estacionamento da farmácia. O policial, com a ajuda de um motociclista de aplicativo, conseguiu seguir o suspeito até o cruzamento da Rua Pedro Celestino com a Rua Antônio Maria Coelho. Ao ser alcançado, o homem teria levado a mão à cintura, como se estivesse armado, o que levou o PM a disparar contra ele. Mesmo ferido, o suspeito conseguiu fugir pela contramão em alta velocidade.

Após caminhar por cerca de três quilômetros ferido, o suspeito foi detido e encaminhado sob custódia para a delegacia após receber cuidados médicos na Santa Casa de Campo Grande. A motocicleta foi recuperada e devolvida ao policial.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol como roubo impróprio e lesão corporal dolosa, e segue em investigação.

