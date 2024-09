Governo de MS abre licitação para aeródromo de Água Clara e avança na infraestrutura aérea

Acompanhando o ritmo acelerado de desenvolvimento econômico de Água Clara, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), lançou o aviso de licitação para a execução das obras de implantação do aeródromo no município.

A concorrência eletrônica nº 009/2024 foi aberta pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) para empresas interessadas em executar a implantação da pista de pouso e decolagem (PPD), taxiway, pátio de aeronaves e cerca operacional.

O valor estimado da obra é de R$ 24.336.690,07 e a abertura das propostas ocorrerá no dia 14 de outubro, às 8h30 (horário local), através do site oficial da Agesul. A iniciativa faz parte do ambicioso Plano Aeroviário Estadual, que prevê um investimento de R$ 250 milhões até 2026, buscando o fortalecimento da infraestrutura aérea em todas as regiões do Estado.

A obra integra um conjunto de ações coordenadas pela Seilog e visa modernizar e expandir a malha aeroviária de Mato Grosso do Sul.

Além de Água Clara, o Plano Aeroviário contempla a implantação do aeroporto de Inocência, a restauração dos aeródromos de Paranaíba, Camapuã e Cassilândia, a ampliação do aeroporto de Naviraí e a instalação do alambrado do aeródromo de São Gabriel do Oeste. Um investimento de mais de R$ 42 milhões que está em andamento neste ano de 2024.

Segundo o superintendente de Logística e coordenador de Transporte Aéreo da Seilog, Derick Hudson Machado de Souza, essas obras são fundamentais para gerar competitividade nos negócios e atrair novos investimentos. “O Plano Aeroviário não só visa o crescimento do setor, mas também traz facilidades aos turistas, promove o desenvolvimento econômico do estado e fortalece a infraestrutura das cidades envolvidas”, destacou.

Com o avanço das obras, Mato Grosso do Sul se prepara para um futuro de maior integração e mobilidade, garantindo um ambiente propício para o desenvolvimento econômico e a atração de novos negócios.

