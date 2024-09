Idoso de 76 anos morre atropelado por furgão em Mundo Novo

Na noite de quarta-feira (25), Clementino Rodrigues Caldeira, de 76 anos, morreu em um atropelamento ocorrido na BR-163, no município de Mundo Novo, a aproximadamente 463 quilômetros de Campo Grande. O idoso estava em uma bicicleta quando foi atingido por um furgão, por volta das 19h, no km 10 da rodovia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do furgão afirmou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que acreditava ter atropelado um animal, possivelmente um cachorro. Ele não percebeu que se tratava de uma pessoa. A falta de visibilidade no local, que é escuro, e o fato de Clementino estar vestindo roupas escuras, calça e camiseta preta, podem ter contribuído para o acidente. A bicicleta da vítima também não possuía sinalização luminosa, o que dificultou ainda mais a visualização por parte do condutor.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local, Clementino já estava sem vida. O impacto da colisão foi tão forte que arremessou a vítima para fora da pista, dispensando a necessidade de interdição da rodovia.

Enquanto os policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) analisavam a cena do acidente, foi recebida uma informação sobre um carro parado em um posto fiscal da BR-163, a cerca de quatro quilômetros de distância. Ao chegar no local, os policiais encontraram o furgão com o para-choque danificado. Questionado, o motorista reafirmou que não viu o ciclista e que acreditava ter atropelado um animal.

Clementino foi identificado por volta das 21h, quando seu genro compareceu à delegacia. Segundo informações do familiar, o idoso estava indo para a casa do irmão, que mora em um sítio nas proximidades da Receita Federal.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo como “morte a esclarecer”, e as investigações continuam para apurar as circunstâncias do acidente.

