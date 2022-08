Homem morre após furto e confronto com a polícia

Um homem de 38 anos, identificado como Israel Vilalva da Cruz, morreu durante confronto com a Força Tática da Polícia Militar no fim da tarde da sexta-feira (26) no bairro Nova Coxim, no município de Coxim, a 250 quilômetros de Campo Grande,

De acordo com informações do site Coxim Agora, Israel teriam sacado uma arma da cintura no momento da abordagem e atirado em direção as equipes da polícia. Anteriormente os militares receberam a informação de que um homem teve a residência arrombada e furtado.

Durante diligências, foi constatado que havia sido roubado do local um revólver, um relógio e que o suspeito do crime seria um adolescente de 17 anos. Foi realizado rondas no bairro e o autor foi localizado em uma oficina. Assim que via a viatura tentou se esconder, porém foi abordado e confessou o furto da arma e dos outros objetos.

O menor relatou que havia trocado a arma do roubo e munições por uma motocicleta com Israel e que inclusive estaria na oficina mecânica para consertar um pneu furado do veículo. O adolescente levou os agentes até a casa de Israel.

No local, encontraram uma adolescente de 15 anos, que confirmou que o menor esteve lá momentos antes e que realmente havia feito a troca da arma pela motocicleta. No entanto, a adolescente informou que Israel passou a realizar disparos com a arma aos fundos da casa e eles acabaram se desentendendo, motivo pelo qual ele havia saído de casa portando o revólver.

A adolescente levou os militares até o local onde Israel estaria. Neste momento, o homem saiu da residência onde estava e foi em direção aos policiais tirando a arma da cintura. Os policiais solicitaram que ele parasse e soltasse a arma, porém, ele não obedeceu e começou à atirar contra um policial que diante da agressão foi necessário realizar quatro disparos em sua direção, atingindo-o no rosto, peito e tórax.