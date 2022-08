Após ser esfaqueado, homem corre para pedir ajuda a familiares

Um homem, de 37 anos, correu para pedir ajuda na residência de familiares após ser esfaqueado na noite de ontem (26) no Bairro Jardim Itamaracá, na capital.

De acordo com informações, a irmã da vítima relatou que o irmão chegou a casa sangrando e que ele havia levado uma facada na altura do peito. Quando questionada sobre o autor da facada, ela disse não saber.

A vítima estava consciente e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros. O homem informou a polícia que estava em uma rua próxima, não falando o endereço exato, e não quis relatar quem teria o esfaqueado.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa com corte superficial.

Leia Mais: Mulher esfaqueia marido após ser agredida por ele

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.