PMA resgata sucuri presa em rede de pesca

Durante fiscalização ambiental fluvial no rio Aquidauana na sexta-feira (26) pela manhã, visando a prevenção à pesca predatória, durante a operação “Pesca Legal”, realizada em todo Mato Grosso do Sul, uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Campo Grande resgatou uma sucuri que estava presa em uma rede de pesca.

A rede de pesca estava arma no rio Aquidauana, próximo a região da Ponte do Grego, no município de Dois Irmão do Buriti. A equipe da PMA observou que o animal estava muito enrolado no apetrecho e não consegui se mover, estando muito cansado.

A sucuri provavelmente teria morrido presa na rede se os agentes não tivessem realizado a soltura a tempo. A rede, petrecho de pesca proibido, foi retirada e apreendida, os infratores que armaram a rede não foram localizados e nem identificados.

Após ser desenrolado o animal foi solto.

