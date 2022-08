Em fim de semana de aniversário, Capital tem atividades diversificadas

Tem de Acelera Campo Grande a espetáculo de stand-up comedy com o comediante Renato Albani

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado MS

Esta semana Campo Grande completou 123 anos e, neste fim de semana festivo, a Cidade Morena tem várias atrações para quem gosta de velocidade, para quem gosta de exercitar o raciocínio e estratégia, para quem gosta de rir e curte stand-up comedy e, ainda, música. Confira o nosso agendão.

Sábado (27)

Acelera Campo Grande

Para comemorar os 123 anos da Capital, será realizado um evento para toda a família no Autódromo Internacional de Campo Grande, com corrida de ciclismo, Copa MS de Arrancada, desafio de luta de braço e show da banda Seven, das 6h da manhã até 0h. O Autódromo Internacional de Campo Grande fica na Rodovia BR-262, km 12, na saída para Três Lagoas.

Feira do Peixe

A Praça do Peixe recebe uma feira com muito artesanato, gastronomia e atrações culturais, das 15h até às 21h. A Praça do Peixe fica na Avenida Bom Pastor, 700, com entrada gratuita.

Xadrez Capivara

Para quem gosta de treinar o raciocínio e a estratégia, o grupo de xadrez, com monitores e materiais para realizar o jogo, reúne entusiastas do jogo de tabuleiro e pessoas que queiram aprender a jogá- -lo, de forma gratuita, das 14h às 19h, na praça central de eventos do Shopping Bosque dos Ipês. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Sesc Arte para Crianças

Neste sábado, as crianças poderão conhecer a pintora norte-americana Margaret Keane e descobrir sua marca registrada, que são os retratos de mulheres, crianças e animais com olhos bem grandes, tendo sido a sua obra, inclusive, tema do filme “Grandes Olhos”, de 2014. Para a oficina haverá pintura com colagem sobre tela inspirada nas obras da artista. Podem participar crianças a partir de 5 anos, acompanhadas do responsável, e é necessário levar 1 tela de 30×40 cm ou de tamanho aproximado, 1 pincel largo e 1 pincel fino. A oficina começa às 15h, no Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena, 2.270, Centro, e a entrada é gratuita.

Stand-up comedy

Hoje o comediante Renato Albani se apresenta com seu novo show solo, a partir das 18h, no Teatro Dom Bosco, na Avenida Mato Grosso, 225, Centro. Em razão da grande procura, foi aberta a venda para uma sessão extra, às 22h, no mesmo dia.

Especial Charlie Brown Jr. e Raimundos

O Irlandês Pub realiza o Especial Charlie Brown Jr. e Raimundos, com a Banda Bobnoise e o cantor Bortoti, que farão show especial com músicas dessas bandas que marcaram época e gerações brasileiras, a partir das 20h. O Irlandês Pub fica na Avenida Afonso Pena, 1.650, Centro.

