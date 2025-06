Homem mata o pai e fere o irmão após briga familiar em Jardim

Um crime familiar marcou o fim de domingo (29) em Jardim, cidade a 236 quilômetros de Campo Grande. Um homem com histórico de esquizofrenia matou o próprio pai, Nicolau Fernandes, de 67 anos, e feriu o irmão durante uma briga dentro de casa, no bairro Vila Angélica 2.

De acordo com informações do Jardim MS News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h30 para atender a uma ocorrência na Rua Alfredo Moreira. No local, os policiais encontraram Nicolau gravemente ferido por golpes de faca. Familiares relataram que houve um desentendimento entre os filhos do idoso, momento em que um deles atacou o próprio pai.

O outro filho também foi ferido ao tentar defender Nicolau e evitar o crime. Ele recebeu atendimento médico e está fora de perigo. O Corpo de Bombeiros socorreu Nicolau Fernandes e o levou ao Hospital Marechal Rondon, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

O autor do crime permaneceu na residência e foi preso pela Polícia Militar. Segundo relatos de familiares, ele sofre de esquizofrenia. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde o caso será investigado.

A Polícia não divulgou a identidade do agressor, e as circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas. O caso gerou comoção no bairro, e vizinhos relataram que a família já enfrentava dificuldades relacionadas à saúde mental do autor há algum tempo.

