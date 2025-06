Funsat abre a semana com 2.338 oportunidades de emprego

O último dia do mês, nesta segunda-feira (30), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferta um total de 2.338 vagas, na intermediação de contratações para 191 empresas. O recrutamento oferece 134 funções diferentes.

As captações no quadro geral com urgências para seleção ativa são para açougueiro (51 postos), assistente de vendas (5 postos), atendente de padaria (39 postos), auxiliar de cozinha (20 postos), auxiliar de limpeza (332 postos), balconista de açougue (5 postos), costureira de confecção em série (50 postos), eletricista de instalações (3 postos), fiscal na prevenção de perdas (26 postos), motorista de caminhão (8 postos), operador de empilhadeira (5 postos), operador financeiro (40 postos), e ainda cinco vagas para porteiro.

Na categoria dos 2.004 anúncios de perfil aberto, sem exigir experiência para contratar, a Fundação indica seis destaques. A lista seleciona apontador de pessoal (20 postos), auxiliar de escritório (1 posto), auxiliar de linha de produção (53 postos), auxiliar de logística (43 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (116 postos), lavador de ônibus (20 postos), além de 441 vagas para repositor de mercadorias.

Exclusivos ao público PCD (Pessoa com Deficiência), são oito triagens, voltadas a agente de saneamento (1), almoxarife (1), auxiliar de limpeza (1) e cinco vagas para auxiliar de linha de produção. Para saber mais sobre as condições dos encaminhamentos, o candidato deve comparecer ao Guichê 1 da Agência de Intermediação da Funsat.

A pasta fica localizada à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com funcionamento das 7h as 17h. Informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800.