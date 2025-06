Motociclista invade prédio após acidente no centro de São Gabriel do Oeste

Um motociclista que não teve a identidade divulgada protagonizou um acidente inusitado na madrugada deste sábado (28) em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. Ele colidiu contra a porta de vidro de um prédio no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Goiás, no centro da cidade.

O momento da colisão foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o motociclista aparentemente desgovernado, subindo na calçada e batendo com força contra a entrada de vidro do imóvel. Com o impacto, a porta se quebra e o homem invade o prédio com a moto, caindo dentro de um corredor.

Um segundo ângulo da gravação mostra o motociclista já no interior do prédio, caído ao lado do veículo. Dois homens aparecem na cena, e o motociclista se levanta ainda de capacete e sai caminhando. As testemunhas ajudam a levantar a moto, e o vídeo é encerrado logo em seguida.

Segundo informações da imprensa local, o veículo foi retirado do local logo após o acidente. No entanto, não há informações sobre o estado de saúde do condutor, nem se ele procurou atendimento médico.

O caso repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção de moradores da região central da cidade. Ainda não se sabe se a velocidade excessiva, falha mecânica ou outro fator contribuiu para a colisão.

A Polícia pode investigar o caso para apurar eventuais danos ao patrimônio e as circunstâncias que levaram ao acidente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais