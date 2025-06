Frente fria derruba temperaturas em Mato Grosso do Sul e Inmet emite alerta de risco à saúde

A quarta onda de frio do ano e a segunda do inverno chegou com força a Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (30), derrubando as temperaturas em todo o Estado e trazendo garoa e nevoeiro para Campo Grande. Na Capital, os termômetros marcaram mínima de 12,7ºC durante a madrugada.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para o Estado, com risco à saúde devido ao declínio acentuado de temperatura — superior a 5°C em curto intervalo de tempo. A orientação é para que a população se proteja, especialmente nas primeiras 48 horas da semana, quando o frio será mais intenso.

A previsão é de que tanto a segunda quanto a terça-feira (1º) comecem com temperaturas baixas, céu nublado e sensação térmica ainda menor, principalmente no início da manhã e à noite. Em Campo Grande, as máximas não devem passar dos 17°C.

No interior do Estado, o frio também se faz presente. Em Dourados, a mínima pode alcançar os 8°C e a máxima não deve ultrapassar os 14°C. Três Lagoas tem variação mais amena, entre 15°C e 20°C. Já em Corumbá, o tempo segue nublado, com temperaturas entre 13°C e 17°C.

A partir de quarta-feira (2), o tempo começa a mudar, com previsão de sol e elevação gradual das temperaturas. Em Campo Grande, os termômetros devem oscilar entre 12°C e 23°C. O calor retorna com mais força na quinta e sexta-feira, quando as mínimas sobem para 14°C e 15°C e as máximas podem chegar aos 26°C, com predomínio de sol e céu aberto.

Apesar da melhora prevista para o meio da semana, as autoridades reforçam a importância de manter cuidados com a saúde, principalmente entre crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, mais suscetíveis aos efeitos do frio intenso.

