Homem leva tiro nas costas, sob a suspeita de “ciúmes” de vizinho

Um homem de 30 anos foi alvo de um tiro na região das costas, na região da Homex, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A vítima alega que o autor do disparo foi o vizinho. O incidente ocorreu na tarde do último domingo (05).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 14h55, a PM (Polícia Militar) foi acionada para comparecer ao local, devido a uma denúncia de que um homem tinha sido alvo de tiros. Já no local do fato, a PM localizou a mãe da vítima. Segundo ela, o filho havia corrido até sua casa, na tentativa de fugir do suspeito que efetuou os disparos em uma “crise de ciúmes”.

A vítima foi alvo de um disparo de revólver calibre 38, que atingiu as costas e transpassou a lombar e, possivelmente, quebrou uma costela. O homem acusa seu vizinho próximo de ser o suspeito do disparo, que ainda não foi localizado pela PM.

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o encaminhou para uma unidade de saúde em estado de saúde estável.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada, na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

