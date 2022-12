Homens esfaqueia mulher na região da fronteira e vai preso

Durante briga de casal, no último sábado (3), homem de 52 anos partiu para cima da esposa com uma faca na mão e deu várias facadas na moça de 19 anos. A ocorrência aconteceu em Ponta Porã e a mulher após ser encaminhada até o hospital da cidade teve o caso revelado através de conversa com a assistente social do hospital que chamou a polícia.

O homem chegou a ir até o hospital acompanhado de uma amiga da família quando percebeu e fugiu com medo da polícia, mas a fuga logo terminou e o homem após reconhecimento da vítima foi encaminhado para a delegacia.

Diante dos fatos o autor foi encaminhado para o 1º D.P. Civil para as providências cabíveis.

