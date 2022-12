Indústria de MS já gerou quase 12 mil vagas em 2022

No acumulado de janeiro a outubro o setor industrial gerou 11.690 novas vagas resultado de 74.612 contratações e 62.922 demissões. Com esse resultado, o conjunto da atividade industrial foi responsável por 26% do total de vagas abertas em Mato Grosso do Sul neste ano. Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou outubro de 2022 com o total de 144.520 trabalhadores empregados.

As atividades industriais que mais abriram vagas no mês de outubro foram: abate de bovinos (+150), obras de infraestrutura (+93), fabricação de álcool (+80), abate de suínos (+46) e fabricação açúcar (+36). A indústria foi responsável pela abertura de 104 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul em outubro, resultado de 6.135 contratações e 6.031 demissões, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems.

Em relação aos municípios, constata-se que em 64 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a outubro de 2022, proporcionando a abertura de 12.483 vagas. Entre as cidades com saldo positivo de pelo menos 200 vagas, destacam-se: Ribas do Rio Pardo (+3.346), Campo Grande (+2.033), Três Lagoas (+1.019), Aparecida do Taboado (+674), Nova Andradina (+538), Bataiporã (+465), Rio Brilhante (+464), Angélica (+324), Bonito (+318), Bataguassu (+296), Dourados (+255) e Nova Alvorada do Sul (+252).

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a outubro foram: construção de edifícios (+3.169), obras de acabamento, instalações e serviços especializados (+1.829), obras de infraestrutura (+1.391), fabricação de açúcar (+1.070), fabricação de álcool (+1.037), abate de bovinos (+787), fabricação de brinquedos e jogos recreativos (+597) e fabricação de celulose (+490).