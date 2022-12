Bioparque estará fechado durante jogo do Brasil

Excepcionalmente nesta segunda-feira (5), o Bioparque Pantanal estará de portas fechadas durante o jogo do Brasil. A partida está marcada para às 15h, e a seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo, com isso não haverá distribuição de senhas para visitas não agendadas.

Nesta segunda-feira as visitas são limitadas apenas a estudantes de escolas agendadas, que estavam previstas para o período vespertino e serão transferidas para o período matutino, das 8h às 13h30.

Quem pretende visitar o maior complexo aquático da América Latina ainda este ano pode optar pelo agendamento prévio ou pela distribuição de senhas no dia de visitação.

O agendamento pode ser feito por meio do site: bioparquerpantanal.ms.gov.br. Para quem optar pela ordem de chegada as segundas e quartas-feiras são disponibilizadas 500 senhas, entregues entre 9h30 e 15h. Nas terças, quintas e sextas-feiras, são mil vagas distribuídas das 8h e das 13h30. No sábado, o ponto turístico funciona até às 12h, por isso as senhas são entregues somente pela manhã.

Conforme o Bioparque funcionará em horário especial durante todos os jogos da seleção, quando as disputas começarem às 12h, o horário de visitas será das 8h às 11h30. Já nas partidas a partir das 15h, o horário será das 8h às 13h30.

Confira os horários de distribuição de senhas:

Segunda e quarta-feira – 500 senhas por dia

200 senhas a partir das 9h30

300 senhas a partir das 15h

Terça, quinta e sexta-feira – 1.000 senhas por dia

400 senhas a partir das 8h

600 senhas a partir das 13h30

Sábado – 500 senhas por dia

500 senhas a partir das 8h

Serviço:

Os agendamentos pode ser feitos no site: https://agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br/. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp: (67) 99217-8189.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.